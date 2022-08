Bimba di un anno ha un malore: trasportata con volo d’urgenza dalla Calabria al Bambino Gesù di Roma L’insufficienza respiratoria che ha colpito la piccola, ha richiesto un trasferimento d’urgenza da Lamezia Terme a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È arrivata nella notte di ieri la bimba di appena un anno trasportata d'urgenza dalla Calabria all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola, colta da un malore improvviso, una forte insufficienza respiratoria, è stata trasportata da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro a Ciampino. Da qui, una volta fatta scendere dal velivolo, è stata trasportata a bordo di un'ambulanza nell'ospedale pediatrico della capitale, dove è finalmente arrivata verso la mezzanotte per ricevere le cure mediche di cui aveva bisogno.

Il volo d'emergenza

Il volo d'emergenza è stato effettuato con un velivolo C130J dell'Aeronautica Militare, appartenente alla 46esima Brigata Aerea di Pisa. L'aeroplano, ovviamente idoneo ad imbarcare l'ambulanza a bordo della quale ha viaggiato la piccola, insieme ad un genitore, ha permesso al team sanitario composto da medici ed infermieri di monitorare lo stato di salute della bimba.

Il volo è partito nella tarda serata di venerdì, dopo che la richiesta partita dalla Prefettura di Cosenza. La Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare ha immediatamente attivato l'operazione di salvataggio: ad occuparsene è stata la quarantesima Brigata Aerea di Pisa che è uno dei reparti disponibili per svolgere missioni urgenti che richiedono prontezza operativa, proprio come in questo caso.

Volo d'emergenza da Cagliari

Quello avvenuto in questo fine settimana è il secondo volo di emergenza in meno di dieci giorni: nella notte fra Ferragosto e martedì 16 agosto, un'altra bimba è stata trasportata d'urgenza da Cagliari all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La piccola, con appena due giorni di vita, una volta arrivata nella struttura è subito stata ricoverata in terapia intensiva neonatale.