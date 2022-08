Neonata di due giorni rischia la vita: trasportata con volo d’urgenza al Bambino Gesù da Cagliari La piccola è arrivata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma nella tarda serata di ieri, dopo il volo sul Falcon 900 dell’Aeronautica militare.

A cura di Beatrice Tominic

È nata appena due giorni fa la bimba che nella giornata di ieri, 15 agosto 2022, è stata trasportata con un volo di urgenza da Cagliari all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove adesso è ricoverata in terapia intensiva neonatale. Per salvare la piccola, che rischia di perdere la vita e necessita di cure mediche specifiche, è stata trasportata dalla Sardegna a Roma a bordo di un Falcon 900, uno dei jet dell'Aeronautica militare italiana che, fra i vari compiti, ha anche quello di gestire questo tipo di emergenze, mettendo a disposizione i velivoli 24 ore su 24, per missioni di questo tipo.

Il volo verso Roma

Il volo per salvare la vita alla neonata è stato richiesto direttamente dalla Prefettura di Cagliari ed è stato coordinato dalla Sala situazioni di vertice del comando della Squadra aerea. Il velivolo, un Falcon 900, è decollato dallo scalo di Ciampino verso mezzogiorno di ieri, nella giornata di Ferragosto e in breve tempo ha raggiunto l'aeroporto di Cagliari dove, sulla pista dell'aeroporto di Elmas, la piccola, i suoi genitori e un'equipe medica specializzata per l'assistenza della neonata, sono stati fatti imbarcare nel velivolo, in direzione delle coste laziali.

L'arrivo al Bambino Gesù di Roma

Una volta atterrata a Ciampino, la piccola è stata trasportata immediatamente all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a bordo di un'ambulanza: la piccola si trovava all'interno dell'apposita culla termica e sotto la costante supervisione dei medici e infermieri del team cagliaritano e del papà. Adesso saranno i medici dell'ospedale pediatrico romano a prendere in carico il caso della piccola per cercare di salvarle la vita.