Muore a due anni durante il riposino all’asilo nido: “Abbiamo fatto di tutto per salvarla, il nostro cuore è a pezzi”

Foto di repertorio

"Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la piccola, ma non è servito. Questa è la cruda e dolorosa verità". Queste le parole della dirigente dell'asilo nido Arcobalocco di Tivoli, dove giovedì pomeriggio durante l'ora del riposino pomeridiano ha perso la vita una bimba di due anni.

È successo nel primo pomeriggio di giovedì scorso. La piccola si è addormentata con gli altri bambini. Ma non si è più svegliata. L'allarme è scattato immediatamente verso le ore 15. Sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118, chiamati dalla scuola. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Tivoli. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sono stati i medici a segnalare il decesso della bimba alla polizia. il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sul corpicino per cercare di scoprire le cause della morte, mentre gli agenti del commissariato di Tivoli stanno svolgendo le indagini sul caso.

La dirigente dell'asilo: "Abbiamo il cuore a pezzi"

Le parole della preside dell'asilo, Maria Luisa Censi, sono arrivate con un post scritto sui social. "Sono stata davvero combattuta sullo scriverlo o meno: esprimere ciò che sento oppure tacere in silenzio? Un silenzio che fa un gran rumore… Solo ora, con un briciolo di forza rimasta, trovo il coraggio di farlo – esordisce – Con il cuore a pezzi e un dolore che non riusciamo a descrivere, vi comunichiamo ciò che i media hanno anticipato ossia la perdita di una piccola, dolcissima anima, che si è addormentata inspiegabilmente", spiega.

"La nostra vita e quella del nostro nido sono cambiate per sempre. In situazioni così surreali e scioccanti, tutto può apparire alterato. Ho appreso solo stasera che Tivoli e l'intera cittadinanza sono sconvolte quanto noi ed è giusto esprimere apertamente ciò che sentiamo: stiamo vivendo giorni infernali, pieni di dolore e di un forte senso di impotenza".

Il messaggio dell'asilo: "Siamo tutte affrante, abbiamo fatto il possibile per salvare la piccola"

E poi aggiunge: "Siamo certe che sarà fatta chiarezza. Come Madre, Educatrice e Responsabile del Nido, posso solo dire che io e tutto il personale siamo affrante e vicine con tutto il nostro essere alla famiglia in questo momento di dolore. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la piccola, ma non è servito. Questa è la cruda e dolorosa verità – ribadisce – Questo è il momento in cui scegliamo di informarvi e condividere il nostro dolore. Lo facciamo ora e poi non scriveremo più in merito, per poter onorare il ricordo della piccola, nel silenzio necessario al lutto. Vi chiediamo di rispettare il lutto di tutti e, soprattutto, il dolore straziante dei suoi genitori", conclude poi.

La nota del comune di Tivoli: "Non ci sono parole"

Non soltanto l'asilo. Sulla tragica morte della piccola si è espresso anche il Comune di Tivoli. "L’Amministrazione comunale esprime il cordoglio dell'intera Città per la scomparsa della bambina di soli due anni – dicono in una nota – Ci uniamo con rispetto e commozione alla famiglia e ai suoi cari.Dinanzi a una perdita così grande, non ci sono parole per esprimere il dolore. Nessuno vorrebbe mai leggere notizie come questa".