Bimba si sente male all’asilo durante il riposino e muore in ospedale, la polizia chiamata dal primario

Immagine di repertorio

Tragedia nell'asilo nido Arco Balocco in via Acquaregna a Tivoli, in provincia di Roma. Una bambina di due anni ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre, mentre si trovava nella struttura ed è morta in ospedale. L'ipotesi è che sia stata colta da un malore improvviso, del quale al momento non se ne conoscono le cause.

L’episodio sarebbe avvenuto durante il riposino pomeridiano, intorno alle ore 15.30. A fare la segnalazione del decesso al Commissariato di Tivoli è stato proprio il primario dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove la piccola paziente è stata trasportata in condizioni gravissime. Le indagini sono in corso e gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Il dramma nell'ora del riposino

Secondo quanto ricostruito finora, a notare che qualcosa non andava è stata una maestra, che avrebbe provato a svegliare la bambina. Avrebbe infatti dovuto riaffidare la piccola ai genitori, che erano andati a prenderla. È stato subito chiamato del personale sanitario tramite il Numero Unico per le Emergenze 112. Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha avviato le manovre di rianimazione.

Vista la gravità della situazione, la bambina è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, che si trova a poco più di cinquecento metri dall’asilo. L’ambulanza ha raggiunto il nosocomio in pochi minuti, ma il quadro clinico era già fortemente compromesso. I medici hanno continuato a prestare assistenza e a tentare di salvarle la vita, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 16.30. Il primario ha fatto la segnalazione alla polizia.

La salma della bimba a disposizione dell'Autorità giudiziaria

Sulla vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Tivoli, che ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare quanto accaduto. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tivoli, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone all'interno dell'asilo nido. L'ipotesi è che la bimba sia stata colta da un malore improvviso. La salma della bambina è stata posta sotto sequestro e affidata all’Autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia.