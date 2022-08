Bimba abbandonata dalla mamma in auto rischia di morire: alla donna sono già stati tolti altri figli Alla mamma che ha abbandonato sua figlia di appena due mesi in un’automobile sotto al sole sarebbero già stati tolti in passato altri quattro figli.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riporta Clemente Pistilli su La Repubblica, sono già stati tolti altri figli alla mamma che ha abbandonato sua figlia in auto sotto al sole a Latina. Sia lei che il marito avrebbero problemi di tossicodipendenza e la neonata, due mesi appena, sarebbe risultata positiva alla cocaina a causa del latte materno. La coppia, inoltre, sarebbe già seguita dai servizi sociali. Alla mamma della bimba, riporta ancora il quotidiano, sarebbero già stati tolti altri figli, quattro per la precisione. La piccola abbandonata è stata affidata a una casa famiglia in provincia di Roma e i genitori dovranno rispondere dell'accusa di abbandono di minore.

La piccola ha rischiato di morire, ma è stata dimessa

“La bimba ha rischiato di morire per le alte temperature”, ha dichiarato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ma fortunatamente ieri la direzione sanitaria dell'ospedale Goretti di Latina ha fatto sapere che la piccola è stata dimessa.

Mamma abbandona figlia in auto con i finestrini chiusi e 40 gradi

Il fatto è accaduto a Borgo Montello, frazione di Latina. La piccola è rimasta chiusa per lungo tempo in macchina, seduta sul sedile posteriore. I finestrini erano chiusi e l'automobile era parcheggiata e spenta sotto al sole. Poco lontano la mamma e il papà litigavano animatamente senza preoccuparsi della condizioni della bimba. Per fortuna, una commessa ha sentito il pianto disperato della neonata ed è intervenuta. Ha aperto le portiere della vettura e ha portato la piccola all'interno di un bar in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118. La mamma, tra l'altro, si era allontanata e verrà rintracciata soltanto in seguito. Il papà, invece, avrebbe accompagnato la figlia al pronto soccorso con l'ambulanza.