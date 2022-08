Neonata abbandonata in auto sotto il sole: “Le sue condizioni migliorano ma ha rischiato di morire” I fatti sono accaduti a Latina. La bimba di appena due mesi era stata lasciata chiusa in macchina sotto il sole mentre i genitori stavano litigando: positiva alla cocaina è stata tolta ai genitori.

La bambina di appena due mesi, rimasta chiusa in macchina sotto il sole a Latina sta migliorando. Quando viene tirata fuori dall'auto dagli agenti le sue condizioni era critiche. A fare il punto sulle condizioni della piccola l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, che sottolinea come abbia effettivamente rischiato di morire, e che se alcuni passanti non si fossero accorti di lei staremmo raccontando un'altra situazione.

"Sono in costante collegamento con la direzione aziendale della Asl di Latina sulle condizioni della piccola abbandonata in auto. – si legge nella nota diramata da D'Amato – I sanitari notano un miglioramento, ma la bimba ha rischiato di morire per le alte temperature. Desidero ringraziare dell'alto senso civico la commessa che ha dato il via ai soccorsi e tutti i nostri sanitari dell'ospedale Goretti che hanno preso in carico la bimba con amore e professionalità".

Positiva alla cocaina è stata tolta ai genitori

I genitori avrebbero lasciato la piccola chiusa nella macchina, che nel frattempo aveva raggiunto all'interno una temperatura di oltre 40°, perché impegnati in un'accesa discussione tra di loro poco lontano. Ma alcuni passanti, in particolare una commessa, si sono resi conto della situazione di pericolo e hanno allertato le forze dell'ordine che hanno aperto l'auto consegnando la piccola alle cure del personale del 118 che ne ha disposto il ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Proprio in ospedale è emerso che la bambina è positiva alla cocaina, ed è stata tolta ai genitori dal Tribunale dei Minorenni.