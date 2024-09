video suggerito

Tragedia a Formia, sbanda con l’auto e finisce in mare al porto: morto un uomo Tragedia stamattina a Formia, dove un uomo è morto, finito con l’auto in mare al porto. L’ipotesi è che lo abbia colto un malore improvviso, indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo forse colto da un malore improvviso ha sbandato con l'auto ed è finito in acqua al porto di Formia. L'uomo, un anziano del posto, è morto, purtroppo è stato inutile ogni tentativo di salvargli la vita. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 7 settembre, nel territorio della provincia di Latina. Secondo le informazioni apprese l'anziano era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada a ridosso del porto di Formia, improvvisamente ha sbandato ed è finito nel mare.

Ipotesi malore

La scena è accaduta davanti agli occhi dei passanti spaventati, che hanno subito dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e raccontando quanto appena successo. Sul luogo della segnalazione in pochi minuti è giunto un gran dispiegamento di soccorsi, con diversi mezzi tra i quali l'ambulanza, un'eliambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e i militari della guardia costiera, che hanno competenza in mare. L'ipotesi più accreditata al momento è che l'uomo abbia sbandato e sia finito con la macchina in acqua a causa di un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo.

Indagini in corso su cause del decesso e dinamica

Una volta recuperato il corpo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma terminati gli accertamenti sul posto è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà se svolgere l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause del decesso. I soccorritori ora cercano di recuperare l'auto. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti da quanto si apprende altri veicoli.