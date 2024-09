Paura a Gaeta, non riesce a tornare a riva col windsurf: salvato dalla Guardia Costiera

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Gaeta, nelle acque del capoluogo pontino, ieri sera. L'allarme è scattato poco prima delle 21, quando un windsurfista ha chiesto aiuto. Si trovava al largo con la sua tavola, il sole era tramontato. E lui non riusciva a tornare indietro, verso riva. Si trovava al largo della spiaggia di Serapo, a circa 500 dalla riva. Così sono arrivati i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Il windsurfista si era allontanato dalla riva. Ma quando, alle 20.40 circa di ieri sera, venerdì 6 settembre 2024, non accennava a tornare, dalla terraferma si sono iniziati a preoccupare. Il buio stava calando. L'allarme è scattato immediatamente.

Per aiutarlo a rientrare sono subito scattati i soccorsi. La sala operativa di Gaeta si è immediatamente coordinata con la motovedetta CP856 e la persona che aveva fatto scattare l'allarme. Grazie alla loro collaborazione, il ragazzo sul windsurf è stato localizzato. Soltanto dopo questo momento sono scattati i soccorsi, entrati nel vivo della fase operativa: la Guardia Costiera ha raggiunto il windsurfista.

Il salvataggio dell'uomo sul windsurf

Una volta raggiunto l'uomo sul windsurf al largo del mare a Gaeta, i militari della Guardia Costiera hanno trovato una scena totalmente inaspettata: qualcuno già prima di loro aveva provato ad aiutarlo. Un giovane, notando il windsurfista in difficoltà, nonostante le difficili condizioni del mare, si era già tuffato e lo aveva raggiunto al largo. Così, una volta arrivati i soccorsi, per prima cosa si sono accertati delle condizioni fisiche di entrambi. Poi i due malcapitati sono stati trasportati in spiaggia, arrivando a riva in sicurezza.