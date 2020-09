Beniamino Maschietto è il nuovo sindaco di Fondi, uscito vincitore con il centrodestra. Con i dati aggiornati alle ore 20.44, ha ottenuto il 49,67% dei voti, anche se la vittoria non è ancora ufficiale. Maschietto prende così il posto di Salvatore De Meo, esponente di Forza Italia che vinse le elezioni del 2015 con il 70% di preferenze al primo turno, per poi dimettersi dalla carica lo scorso 28 febbraio per incompatibilità con il suo ruolo di europarlamentare. È stato proprio Maschietto, allora vicesindaco reggente a sostituirlo, per poi ricandidarsi con il sostegno del centrodestra, in particolare di Lega e Fi, mentre il candidato sostenuto da Fratelli d'Italia è stato Giulio Mastrobattista, anch'egli tra i favoriti alla vigilia delle elezioni.

Tra gli altri candidati che hanno concorso al ruolo di primo cittadino sconfitti troviamo Giuseppe Manzo del M5s, Raniero De Filippis del Pd, e Luigi Parisella e Francesco Ciccone, entrambi sostenuti solo da liste civiche. Il candidato pentastellato, fotografo professionista, non ha mai ricoperto cariche politiche ma si è sempre considerato vicino al programma del M5s, venendo sponsorizzato da Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare M5s e vicepresidente del Parlamento europeo. De Filippis puntava invece a porsi come alternativa alle forze in campo, con l'obiettivo di aggregare il centrosinistra e un programma a sostegno dei giovani e dello sviluppo territoriale.

Alla chiusura dei seggi lunedì alle ore 15, a Fondi ha votato il 72,76% degli aventi diritto, pari quindi a 23.607 votanti su 32.446 elettori totali. Un risultato in linea con le amministrative del 2015, quando l'affluenza raggiunse il 72,35%.