Un barcone abbandonato a Fiumicino ha rotto gli ormeggi ed è andato alla deriva sbattendo contro il ponte 2 Giugno. L'incidente si è verificato questa mattina verso le 6: per questioni di sicurezza il ponte è stato chiuso al traffico, mandando in tilt la viabilità e creando code e disagi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto, i Carabinieri e la Polizia locale. Non sembra che il barcone abbia provocato grossi danni. Tuttavia la chiusura del ponte si è resa necessaria al fine di consentire il recupero dell'imbarcazione e di mettere in sicurezza l'area. A quanto si apprende, sono decenni che quel barcone è stato abbandonati a pochi metri dal ponte 2 Giugno. A dichiararlo, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che da tempo aveva chiesto interventi immediati per la risoluzione del problema. "Capitaneria di Porto e la Polizia si stavano occupando della questione", ha precisato.

in foto: Foto Facebook sindaco Esterino Montino

Il barcone ha rotto gli ormeggi molto probabilmente a causa del maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi. Anche oggi le previsioni danno piogge e venti forti, ma fortunatamente non come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi. "Per fortuna, gli ormeggi dell'imbarcazione non hanno ceduto nei giorni di piena del Tevere e di forte vento perché sarebbe stato un vero e proprio disastro – spiega il sindaco – In questo momento una ditta incaricata dalla Capitaneria di Porto sta provvedendo ad allontanare il relitto dal ponte. Ringrazio il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e la capitaneria di porto e quanti si sono prodigati per l'intervento tempestivo di questa mattina. A questo punto non è davvero più rimandabile la totale rimozione di quel barcone, pesante tonnellate, così come degli altri relitti che compromettono fortemente la sicurezza lungo il Tevere e fino alla foce".