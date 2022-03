Bambino di due anni esce di notte da casa: trovato dal vicino nella sua villa mentre gioca col cane Sul posto i carabinieri, che hanno riportato il bambino dai genitori. Al momento nessuno è stato denunciato.

Un bambino di due anni è uscito di notte dal residence in cui si trovava con i genitori, per andare a giocare con un cane di una villetta nelle vicinanze. È accaduto a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il piccolo è stato trovato dal proprietario della villetta, svegliato alle 2 di notte mentre si trovava in un'altra abitazione: quando è tornato a casa, ha visto il bimbo nel giardino, che giocava col suo cane. Chiamato subito il 112, che sul posto ha inviato una pattuglia di carabinieri. Il bambino è stato riportato dai genitori in ottime condizioni. Al momento non risulta nessuna denuncia nei confronti dei genitori, che non si sarebbero accorti di nulla e si sarebbero molto spaventati quando si sono resi conto di cosa era accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, la famiglia del piccolo aveva affittato un residence nella zona di Castel Gandolfo. La madre e il padre non si sono accorti che il bambino di notte ha deciso di uscire da solo: forse un episodio di sonnambulismo, o forse davvero la voglia di giocare con quel cane che magari aveva visto nel pomeriggio. Fatto sta che il proprietario della villetta, che in quel momento pare non si trovasse in casa, sia stato svegliato dall'allarme arrivato al suo smartphone. Arrivato sul posto, ha chiamato subito il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che sono riuscite a rintracciare i genitori del bambino e a consegnarglielo. Felici la madre e il padre, che non si erano accorti di nulla, e anche il bambino che è tornato a casa insieme a loro.