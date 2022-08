Bambino di 11 anni investito sulle strisce a Terracina: arrestato il 18enne al volante È scattato l’arresto per il 18enne di Fondi che il 5 agosto ha investito un bambino di 11 anni a Terracina: era risultato positivo ai controlli antidroga.

A cura di Beatrice Tominic

È stato arrestato il ragazzo che lo scorso 5 agosto ha investito un bambino di 11 anni che stava attraversando la strada in via Appia a Terracina. Il giovane, un 18enne di Fondi, si trovava a bordo della sua automobile quando ha travolto il piccolo che stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla mamma e alla zia. Immediatamente sottoposto all'alcol test che ha avuto esito negativo, il ragazzo è però risultato positivo al controllo antidroga. Questa mattina è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari, accusato di omicidio stradale aggravato.

L'incidente

L'incidente è avvenuto in pieno centro urbano a Terracina, non molto distante dal Tempio di Giove, dove nella serata di venerdì 5 agosto, verso le ore 23, il bambino è stato investito mentre stava attraversando la strada. L'automobile ha travolto l'11enne che, per l'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri. Le sue condizioni si sono dimostrate gravi fin da subito tanto che, dopo che l'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale Fiorini di Terracina, i medici hanno ritenuto necessario effettuare il trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con l'eliambulanza. Arrivato nella capitale in coma, il piccolo è morto poco dopo per i traumi riportati.

A seguito dell'impatto, l'automobilista, dopo aver rischiato il linciaggio da parte delle persone presenti sul luogo al momento dell'incidente è stato immediatamente condotto in ospedale per gli esami di rito dove l'alcol testa ha avuto esito negativo, ma il giovane è risultato positivo ai controlli tossicologici.

I funerali del piccolo

I funerali del bambino, il piccolo Romeo Golia, si sono svolti ieri ai Colli Aminei di Napoli la città dove viveva insieme alla madre, dopo la morte del padre: "Ora riabbraccerai papà", è quello che ha detto qualcuno nella chiesa dei santi Antonio da Padova e Annibale Maria, per l'addio al piccolo.

"Quante volte mi sono sentita inadeguata per essere stata sia madre che padre. Siamo ridiventati una famiglia, circondati dall’affetto degli altri – ha invece detto la mamma – Sono stati anni bellissimi, cuore mio ti ritroverò. Sarai il fruscio del vento d’autunno, sarai nei fiori di primavera. Sarai i fiocchi di neve in inverno. Sarai nelle lacrime delle sere d’estate. Sarai con me Romy, non tardare".