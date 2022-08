Bambino di 11 anni investito sulle strisce: il 18enne al volante positivo a test anti droga Il 18enne alla guida dell’automobile che ieri ha investito e ucciso Romeo Golia, 11 anni, a Terracina, è risultato positivo al test anti droga.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riporta il Messaggero, il 18enne alla guida dell'automobile che ieri ha investito e ucciso Romeo Golia, 11 anni, a Terracina, è risultato positivo al test anti droga. La notizia non è ancora ufficiale, sottolinea il quotidiano romano, ma sembra proprio che il giovane guidasse sotto effetto di stupefacenti quando ha preso in pieno il bambino. La procura di Latina potrebbe nelle prossime ore iscriverlo sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla positività al test anti droga. Il conducente è invece risultato negativo al test alcolemico. Subito dopo l'incidente, i testimoni che hanno assistito alla scena hanno aggredito e quasi linciato il giovane conducente dell'auto.

I funerali di Romeo si terranno a Napoli, ma ancora non è stata fissata la data. Il cadavere del bambino è ancora affidato alla procura, che però non disporrà l'autopsia e quindi nelle prossime ore la salma verrà riconsegnata alla famiglia.

La dinamica del terribile incidente a Terracina

L'incidente è avvenuto venerdì 5 agosto a Terracina. Il bambino era in compagnia della mamma e delle sue zie. Hanno attraversato le strisce pedonali, quando una Volkswagen Polo ha preso in pieno Romeo all'altezza del ristorante la Capannina. Le altre, sono rimaste illese per miracolo. Il personale sanitario del 118 ha trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale di Fondi, dove è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale Bambino Gesù di Roma con un'eliambulanza. I medici hanno fatto di tutto per provare a salvare la vita di Romeo, ma dopo diverse ore il bimbo è deceduto. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi.

La scuola Mameli Zuppetta: "Un grandissimo dolore per noi tutti"

Romeo Golia frequentava la 5a D del circolo didattico "Mameli Zuppetta" ai Colli Aminei. "Esprimiamo un grandissimo dolore che pervade l'animo di noi tutti per la prematura e tragica scomparsa del piccolo Romeo Golia. Che questo angelo riposi ora in pace tra le braccia stesse di Dio e che lo Spirito Santo dispensi a chi lo ama la grazia necessaria per attraversare questo immenso dolore. La preside e il personale tutto della scuola sono vicini con cuore sincero alla sua famiglia", si legge in una nota diffusa dalla scuola.