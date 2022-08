Bimbo di 11 anni ucciso da un’auto a Terracina: il 21enne alla guida rischia il linciaggio È indagato per omicidio stradale un automobilista 21enne che ha travolto e ucciso un bimbo di 11 anni mentre venerdì scorso attraversava la strada sulle strisce pedonali a Terracina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha rischiato il linciaggio il ventunenne alla guida di un'auto che ha travolto e ucciso Romeo Golia, un bambino di uncidici anni, in via Appia a Terracina lo scorso venerdì 5 agosto. Il tragico investimento nel quale ha perso la vita il piccolo si è verificato davanti agli occhi di diverse persone che, come riporta Il Messaggero, hanno urlato contro all'automobilista. Qualcuno lo ha preso a spintoni e stava per aggredirlo, quando gli agenti della polizia locale, prima che la situazione degenerasse, lo hanno portato via. Il conducente, un ventunenne originario di Fondi, è stato indagato per omicidio stradale. Condotto in ospedale, per gli esami di rito, è risultato negativo all'alcol test, mentre si attendono i risultati dei controlli tossicologici, per capire se il giovane al momento dell'incidente guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La mamma di Romeo, dopo il decesso sopraggiunto ieri mattina, ha deciso di donare gli oragani. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Mauro Renzi e durante i rilievi scientifici è intervenuta anche la polizia stradale.

Romeo Golia ucciso mentre attraversava la strada con sua mamma

Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 23 e Romeo poco prima che accadessero i drammatici fatti era in compagnia di sua mamma e delle sue zie. Hanno attraversato via Appia sulle strisce pedonali in un punto non distante dal centro abitato, quando improvvisamente una Volkswagen Polo ha travolto il bambino all'altezza dalla stazione di servizio Petrol Gamma e del ristorante La Capannina. Arrivata la chiamata al 118 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente nel quale era rimasto gravemente coinvolto un minore, sul posto è arrivato il personale sanitario. Date le condizioni di salute del piccolo paziente, che sono parse fin da subito critiche, è stato predisposto il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Atterrato nel nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma Romeo è morto dopo diverse ore.