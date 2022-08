“Ora riabbraccerai papà”: dolore e lacrime ai funerali di Romeo, il bimbo investito e ucciso Si sono svolti questa mattina ai Colli Aminei i funerali di Romeo Golia, il bambino di 11 anni investito e ucciso a Terracina. “Ora potrai riabbracciare papà”

Lacrime, dolore e rabbia ai funerali di Romeo Golia, il bambino di 11 anni investito e ucciso a Terracina, nel Lazio, dove si trovava con la madre e la zia. Ai Colli Aminei, nella chiesa dei Santi Antonio da Padova e Annibale Maria, tutta la comunità si è riunita per dare l'ultimo saluto alla bara bianca, salutata con affetto da tutti. Gli amici del rugby, i compagni scout, ma anche gli amici di scuola, oltre a tutto il quartiere: c'erano proprio tutti a dire addio a Romeo Golia questa mattina. La madre, disperata, che già pochi anni fa aveva perso il marito, sorretta dai familiari e dagli amici più cari.

Particolarmente provata anche la nonna del piccolo, che in lacrime continuava a ripetere che quello nella bara bianca non poteva essere il nipote, che in questa stessa chiesa il 4 giugno aveva ricevuto la prima comunione. Don Rosario, parroco della chiesa dei Santi Antonio da Padova e Annibale Maria, nella sua omelia ha ricordato proprio quei momenti di gioia avvenuti due mesi fa. Distrutta dal dolore la madre, che ha affidato in una lettera le sue parole per il figlio:

Quante ne abbiamo passate insieme, vita mia. Quante volte mi sono sentita inadeguata per essere stata sia madre che padre. Siamo ridiventati una famiglia, circondati dall’affetto degli altri. Sono stati anni bellissimi, cuore mio ti ritroverò. Sarai il fruscio del vento d’autunno, sarai nei fiori di primavera. Sarai i fiocchi di neve in inverno. Sarai nelle lacrime delle sere d’estate. Sarai con me Romy, non tardare. Ti aspetto, Romy, la tua mamma.

Tra i compagni di scuola della Mameli-Zuppetta e i compagni scout e quelli del rugby, tante lacrime. E qualcuno, nella disperazione, riesce solo a dire: "Ora potrai riabbracciare tuo padre".