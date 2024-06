video suggerito

Bambine in monopattino investite da un'automobile: sono gravi, una elitrasportata a Roma Incidente a Colonna: due ragazzine sono state travolte da un'automobile mentre si trovavano sul monopattino. Una è stata elitrasportata in codice rosso, l'altra ha riportato vari traumi.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano andando sul monopattino quando sono state investite da un'automobile in via Colle Sant'Andrea a pochi passi dal campo sportivo di Colonna, sui Castelli Romani. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 giugno 2024, verso le 18.30. Le due ragazzine di 11 anni si trovavano sul monopattino quando un'automobile le ha falciate: al volante un giovane con il foglio rosa. Stavano giocando al campo sportivo, poi si sono messe sulla strada. Ed è avvenuto l'incidente.

Lo scontro con l'automobile

Una volta arrivate in monopattino sulla strada, sono state travolte dall'automobile che viaggiava, secondo le prime informazioni, come riporta la testata locale di Castelli Notizie, a velocità moderata. L'impatto è stato comunque molto forte. Ed è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale che hanno svolto i rilievi del caso e hanno avviato le indagini. Nella mattinata di oggi, inoltre, i militari hanno acquisito i video delle telecamere d'emergenza nella speranza che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Oltre a loro anche gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente preso in carico le ragazzine.

Come stanno le ragazzine travolte mentre erano in monopattino

Non appena arrivati sul posto, gli operatori del personale del 118 sono andati verso le due undicenni, prestando loro il primo soccorso. Una delle due è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Tor Vergata: ha riportato diversi traumi. Più critiche, invece, le condizioni della sua amica. In codice rosso a causa delle gravi ferite riportate, per lei è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Una volta trasportata nell'aerogiro, l'hanno portata al policlinico Gemelli di Roma dove i medici si stanno prendendo cura di lei.