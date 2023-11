Baffi finti e parrucche per rapinare la gioielleria di via Veneto, la preferita dai calciatori della Lazio Rapina in una gioielleria di via Veneto a Roma. Tre malviventi sono entrati nel negozio e hanno minacciato le commesse con una pistola.

A cura di Enrico Tata

Baffi finti e parrucche, sono entrati all'interno della gioielleria De Pascalis di via Veneto, Roma, la strada della Dolce Vita, poi hanno sfoderato le pistole e rapinato il negozio. Le armi puntate alle commesse, la richiesta di consegnare gioielli e incasso e poi la fuga.

La gioielleria è una delle più note di Roma, una delle preferite dai calciatori delle squadre della Capitale. Secondo quanto riporta il Messaggero, da De Pascalis compravano l'ex laziale Milinkovic-Savic, ma anche Radu e Casale e pure Davide Frattesi, centrocampista romano della Nazionale e dell'Inter.

Stando a quanto si apprende, il colpo è stato messo a segno da tre uomini e in pochissimi istanti. E tutto quando una pattuglia di polizia stava sorvegliando il vicino Hotel Flora, dove hanno dormito i calciatori della nazionale della Macedonia del Nord, che due giorni fa hanno affrontato l'Italia allo stadio Olimpico. In poco più di un minuto e mezzo i tre malviventi hanno preso la refurtiva e sono scappati.

Insomma, un furto messo a punto nei minimi dettagli. Anche se tutto non sembra essere andato per il verso giusto. La porta del negozio, infatti, si è chiusa alle spalle dei tre rapinatori e per riaprirla occorreva una combinazione. A quel punto, uno di loro ha impugnato la pistola e l'ha puntata alla testa di una commessa. Le colleghe, terrorizzate, hanno riaperto la porta e hanno consentito ai ladri di scappare.

Della rapina si sta occupando la polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica del colpo e di risalire all'identità dei malviventi. Per ora le indagini hanno portato soltanto al ritrovamento per strada di una delle parrucche utilizzate per mettere a segno la rapina.