Automobile si shianta su un cassonetto e si ribalta a pochi passi dal policlinico Gemelli Preso in pieno il cassonetto, l’automobile si è ribaltata. È successo ieri sera, verso le ore 22, a pochi passi dall’ospedale Gemelli.

Si è ribaltata a pochi passi dal policlinico Agostino Gemelli, nella zona a nord ovest della capitale. È successo nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto 2023, in via Pineta Sacchetti, la grande arteria della zona, all'altezza dell'uscita della galleria. In questo punto, verso le ore 22, un'automobile si è ribaltata. Si è trattato di un incidente autonomo: nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nell'incidente.

Sul posto sono immediatamente arrivati, nonostante si tratti di un territorio di competenza del distretto di Monte Mario, gli agenti del XV gruppo Cassia che hanno eseguito i controlli necessari ad accertare la dinamica del sinistro. Non è stato necessario richiedere, invece, l'intervento degli operatori del personale sanitario del 118: l'uomo alla guida, come raccontato dagli stessi agenti, si alzato dal sedile del guidatore in autonomia ed è sceso dall'automobile senza difficoltà.

Le reazioni all'incidente

Non appena pubblicata la foto online, sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, sono molte le considerazioni e le reazioni arrivate dal web. C'è chi ha commentato in maniera molto seria: "In Italia dovrebbero essere ritirate le patenti al 90% di quelli che circolano". O, ancora: "Vanno seriamente inasprite le pene per chi corre e chi guida in stato alterato. Una volta che succede il guaio non si torna indietro e chi lo causa lo sa perfettamente".

Altri, invece, si sono arresi alla simpatia e all'ironia. "Destinazione ospedale", dice uno. "Facile così, con l'ospedale a fianco. Provaci altrove", scrive un altro. E c'è chi lo rimprovera: "Qualcuno dica al proprietario che l'auto va portata allo sfascio e non buttata nella campana del vetro".