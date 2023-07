Auto si schianta sul palo all’Eur, morto Davide Carnevale, 27 anni: gravi la sorella e la fidanzata Davide Carnevale, 27 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nella notte di domenica all’Eur. La sua Peugeot si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale per cause ancora da accertare.

A cura di Enrico Tata

Incidente all'alba di domenica su via Cristoforo Colombo all'Eur, Roma, in direzione Grande Raccordo Anulare. Un morto, Davide Carnevale, 27 anni. La sua Peugeot si è schiantata contro un palo della segnaletica stradale per cause ancora da accertare.

In macchina con lui c'erano la sorella e la fidanzata, 22 e 23 anni, rimaste ferite gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che però non sono riusciti a salvare la vita al ragazzo. Le due donne sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio e all'ospedale San Camillo. Per entrambe, la prognosi è riservata.

Sulla dinamica stanno indagando gli agenti del gruppo IX della polizia locale di Roma Capitale, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza per tentare di ricostruire la dinamica del terribile incidente. Perché il ragazzo ha perso improvvisamente il controllo della vettura? Una distrazione? La velocità era troppo alta? Stando a quanto si apprende, non è rimasta coinvolta nessun altra vettura.

Secondo quanto riporta il Messaggero, i tre stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca. Al quotidiano romano il cugino della fidanzata di Davide ha detto: "Siamo stati avvisati all’alba e siamo corsi qui in ospedale. Abbiamo capito subito che le sue condizioni erano gravi. Adesso vogliamo solo che si riprenda, che riapra gli occhi. Ma vogliamo anche capire cosa è accaduto. Sapevamo solo che stava trascorrendo la serata con alcuni amici di Ostia, non sappiamo ancora con chi. Ma è una ragazza responsabile, di certo erano suoi amici stretti. Ora speriamo solo che torni da noi".