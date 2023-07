Incidente stradale all’Eur: morto un 27enne, ferite sua sorella e un’altra ragazza Tragedia sulla strada all’Eur, dove all’alba un 27enne è morto in un incidente su via Indonesia e due ragazze tra le quali sua sorella sono rimaste ferite.

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente stradale in via Indonesia in zona Eur a Roma, dove un uomo di ventisette anni è morto e sua sorella è rimasta ferita insieme a un'altra giovane. Il sinistro si è verificato all'alba di domenica 9 luglio. Per il ventisettenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le prime informazioni apprese ancora in aggiornamento al momento dei drammatici fatti, che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 4, l'uomo era a bordo di un'auto e stava percorrendo via Indonesia non distante dal Palazzetto dello Sport. Insieme a lui viaggiavano sua sorella e un'altra giovane, entrambe rimaste ferite e che hanno avuto bisogno di cure mediche.

Ancora da accertare la dinamica esatta dell'incidente, al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili urbani sono intervenuti sul posto per svolgere i rilievi di rito e indagano per ricostruire quanto successo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per diverse persone rimaste coinvolte in un incidente, una delle quali era in gravi condizioni, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso, tra ambulanze e automediche. Il personale sanitario ha tentato di rianimare il ventisettenne praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito e non c'è stato nient'altro da fare che constatarne il decesso a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo. Le due ragazze sono state invece prese in carico e trasportate in ambulanza all'ospedale. Al momento non sono note le loro attuali condizioni di salute.