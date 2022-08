Auto si schianta contro ambulanza e si ribalta: grave una donna soccorsa con l’eliambulanza Per cause ancora da accertare un’ambulanza si è schiantata contro una macchina a Latina. Grave la donna alla guida dell’auto, elitrasportata in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Foto d’archivio

Ancora un grave incidente a Latina. Questa mattina, per cause ancora da accertare, un'autoambulanza si è scontrata con una macchina con a bordo due donne. L'auto si è ribaltata: la conducente è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza, è in gravi condizioni. Ha riportato ferite più lievi la donna seduta sul sedile del passeggero.

Il sinistro è avvenuto tra via Germania e via Zanetti. L'ambulanza è giunta sul posto per un'emergenza quando si è scontrata con la macchina guidata dalla donna, che si è ribaltata. Gli operatori sanitari del 118 hanno soccorso immediatamente sia lei sia la passeggera, con la conducente elistraportata all'ospedale San Camillo di Roma, mentre l'altra donna è stata portata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. Per permettere le indagini la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, con disagi per gli automobilisti.

Solo qualche ora fa, sempre a Latina, si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolta un'ambulanza. Il mezzo stava trasportato una donna in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti quando si è scontrata con una moto. Anche in questo caso le cause dell'incidente sono ancora al vaglio.

Il centauro che si è scontrato con l'ambulanza è stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti. Secondo quanto dichiarato dall'autista dell'ambulanza, il motociclista sarebbe arrivato a velocità sostenuta proprio mentre stava passando l'incrocio. Lui non è riuscito a passare in tempo, mentre il centauro non è riuscito a frenare.