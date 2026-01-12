Auto investe una donna a Tarquinia, Anna Maria Razzi morta dopo giorni d’agonia

Non ce l’ha fatta Anna Maria Razzi, è morta in ospedale dopo alcuni giorni d’agonia a seguito di un investimento a Tarquinia. Aveva 75 anni.

Si chiamava Anna Maria Razzi la donna di settantacinque anni investita da un'auto in via delle Croci nel Comune di Tarquinia, in provincia di Viterbo lunedì scorso 5 gennaio. Ha lottato per alcuni giorni in un letto dell'ospedale tra la vita e la morte. Il suo quadro clinico già gravemente compromesso a seguito dell'investimento è progressivamente precipitato fino al decesso. Appresa la notizia della scomparsa di Razzi, la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 8 di lunedì 5 gennaio, Anna Maria Razzi stava attraversando via delle Croci quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto l'ha travolta e ferita gravemente. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute della paziente, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

I soccorritori hanno preso in carico la donna e trasportata in volo con urgenza in ospedale. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure del caso, cercando di fare il possibile per salvarle la vita. Purtroppo la donna è deceduta a causa delle complicazioni dovute all'incidente.

Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. L'automobilista che ha investito la settantacinquenne subito dopo l'urto ha fermato la macchina per prestarle soccorso.

Sempre nel territorio del Viterbese il giorno dopo l'investimento di Razzi, proprio alla festa dell'epifania un settantacinquanne, Luciano Di Pietra, è stato travolto da un'auto mentre portava a spasso il cane in via Rossini. Sono morti entrambi. A investirli una Volkswagen polo di colore rosso guidata da un ragazzo di ventidue anni.