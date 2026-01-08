Passeggia col cane e viene investito sulle strisce: travolto e ucciso Luciano Di Pietra, morto anche l’animale

Immagine di repetorio

Era uscito insieme al suo cane per la passeggiata serale quando, propri mentre stavano rientrando a casa, i due, cane e padrone, sono stati falciati da un'automobile. Dopo averli urtati, il veicolo si sarebbe schiantato contro un'altra macchina che stava arrivando in direzione opposta, alla cui guida si trovava una donna. Ad avere la peggio l'animale e il suo proprietario: il primo, recuperato dalla Asl, è morto sul colpo. L'uomo, invece, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. Si chiamava Luciano Di Pietra e aveva 75 anni.

L'incidente a Viterbo: cosa è successo

Il terribile incidente si è verificato a Viterbo lo scorso 6 gennaio, nel corso della serata, quando, poco dopo le 20, il settantacinquenne è uscito con il cane per la passeggiata serale. Stava camminando con il suo cane quando, in via Rossini, è stato investito da un'automobile che stava percorrendo la discesa. A essere travolto, oltre al settantacinquenne, anche l'animale che ha perso la vita sul colpo. Una volta scattato l'allarme, è stato compito della Asl occuparsi della carcassa e recuperarla.

L'uomo, invece, dopo l'impatto aveva riportato delle ferite molto critiche. Gli operatori del soccorso, una volta scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente sul luogo del violento impatto e hanno subito raggiunto l'anziano investito, trasportandolo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo Santa Rosa. Una volta raggiunta la clinica, però, non c'è stato più niente da fare: Di Pietra è morto a causa delle ferite riportate.

Le indagini in corso sull'incidente

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Alla guida dell'automobile che ha travolto il cane e il suo proprietario, una Volkswagen polo di colore rosso, si trovava un ragazzo di 22 anni. Per lui sono stati immediatamente disposti i controlli di rito: è risultato negativo all'alcol test e, secondo le prime verifiche, non avrebbe assunto sostanze stupefacenti.

L'automobile dopo l'investimento e lo scontro con l'altra macchina ha riportato danni al muso, al cofano e al parabrezza. Nel frattempo sono state aperte le indagini, come da protocollo, per omicidio stradale. Ad occuparsene il pm Michele Adragna: spetta a lui decidere se disporre o meno l'autopsia sul corpo di Di Pietra che, al momento, si trova ancora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.