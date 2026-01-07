Anziano travolto da un’auto mentre passeggia col cane: alla guida un 22enne, morti l’uomo e l’animale

Immagine di repertorio

Un uomo di 75 anni è morto ieri sera mentre passeggiava con il suo cane in via Rossini a Viterbo. È stato investito da un ragazzo di 22 anni alla guida di una Volkswagen polo rossa. La tragedia è avvenuta di sera, intorno alle 21: anche l'animale è morto a causa del tremendo impatto con l'auto. Sul posto i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per l'anziano e il suo cane, gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. La strada è stata chiusa per diverse ore al fine di consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il giovane alla guida della Polo si è fermato subito dopo l'impatto: come mai abbia investito il 75enne e il suo cane, ancora non è chiaro. Da capire se abbia avuto una distrazione alla guida, o se non abbia visto la vittima a causa della scarsa visibilità di ieri sera dovuta al maltempo. Come da prassi è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito al fine di verificare le sue condizioni al momento dell'incidente. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L'uomo e il suo cane sono morti sul colpo. L'impatto è stato molto violento, con entrambi sbalzati a diversi metri di distanza a causa del forte urto. Come detto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla, se non accertarne il decesso, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La salma della vittima è stata portata all'obitorio, in attesa del nulla osta da parte del magistrato per restituire il corpo ai familiari e disporre così il funerale, che si terrà nei prossimi giorni.