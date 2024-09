Auto in sosta selvaggia a Piazza Istria blocca due autobus e manda in tilt il traffico Ennesimo episodio di sosta selvaggia a Roma, dove un’auto parcheggiata in curva ha bloccato due autobus. Le vetture non sono infatti riuscite a fare manovra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'autobus bloccato a Piazza Istria

Due autobus sono rimasti bloccati da un'auto parcheggiata male in Piazza Istria a Roma. Si tratta dell'ennesimo episodio di sosta selvaggia nella Capitale, a denunciarlo sono stati i cittadini, un video ripreso da un residente dalla finestra di casa è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Le immagini mostrano una vettura lasciata in curva: il mezzo Atac non riesce a passare perché nonostante lo spazio a disposizione non può fare manovra e dunque resta di fatto bloccato. Dietro al bus il traffico in tilt con code e disagi per gli automobilisti di passaggio. Una situazione potenzialmente pericolosa, dato che a rimanere incolonnate potrebbero essere anche ambulanze, vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso. Il conducente rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Auto blocca un bus sotto alla pioggia diretto a Clodio

Sono diversi gli episodi in cui auto lasciate in sosta selvaggia per le strade di Roma provocano blocchi del traffico, con conseguenti incolonnamenti nei quale a volte restano coinvolti mezzi di soccorso come ambulanze e vigili del fuoco. Una vettura Atac della linea 33 diretta verso Clodio è rimasta ferma sotto alla pioggia a causa di una macchina parcheggiata male. Lo spazio per passare c'era ma non era abbastanza per permettere al bus di fare manovra.

Traffico bloccato al quartiere Africano per un'auto in sosta selvaggia

La settimana scorsa settimana il traffico è andato in tilt al quartiere Africano, per un'auto parcheggiata in curva, che ha creato un blocco stradale. Un autobus Atac infatti non è riuscito a passare e dietro di lui si è formata una lunga coda nella quale sono rimasti incollonnati diversi veicoli, tra i quali anche un'ambulanza. I passanti per cercare di far riprendere la circolazione hanno cercato di spostare la macchina spingendola via.