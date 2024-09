Auto in sosta in curva al quartiere Africano blocca un autobus e un’ambulanza: traffico in tilt I cittadini hanno provato a spostare a spinta un’auto parcheggiata in curva al quartiere Africano a Roma. Traffico in tilt, a rimanere bloccati anche un autobus Atac e un’ambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

248 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico bloccato in viale Etiopia nel quartiere Africano a Roma. Dalle immagini pubblicate dalla pagina Instagram Welcome to Favelas si vede un mezzo Atac fermo in curva e una coda di veicoli incolonnati dietro di lui. "L'autobus non passa, ma è sempre colpa dell'Atac? Spoiler: no" si legge nella didascalia ironica del video. Ad impedire la circolazione stradale infatti è un'automobile parcheggiata proprio in curva. La macchina in sosta non permette infatti all'autista di svolgere la manovra necessaria per passare e proseguire la marcia. Il conducente dell'auto rischia la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Auto blocca autobus e ambulanza al quartiere Africano

A rimanere imbottigliati nel traffico, come si vede ancora nel video, non sono solo auto ma anche un'ambulanza. Un blocco stradale potenzialmente molto pericoloso per le emergenze, perché non ci sono punti liberi della carreggiata in cui passare in caso di necessità.

Nel video ripreso dall'alto si vedono alcuni cittadini che si sono avvicinati all'auto e provano a spostarla a mano, tentando di spingerla in avanti, per liberare la strada e consentire all'autobus di passare. Dietro una coda di veicoli, che diventa sempre più lunga.

I commenti degli utenti

Il video ha scatenato i commenti degli utenti, che si sono lasciati andare con critiche e frasi ironiche. "Primo problema di Roma? I romani, detto da un romano" scrive un utente. "Multa, punti in meno sulla patente e sequestro dell"auto commenta un altro. Un utente scrive: "Interruzione di pubblico servizio sia per l’autobus che per l’ambulanza".