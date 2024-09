Auto in sosta in curva a Roma blocca un autobus e manda in tilt il traffico Sosta selvaggia a Roma, dove un’auto parcheggiata male ha impedito il passaggio di un autobus della linea 33 diretto verso Clodio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'autobus bloccato (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Un autobus Atac è rimasto bloccato sotto alla pioggia per un'auto parcheggiata male. È successo ad una vettura della linea 33, che copre il tragitto tra Lenin e Clodio. Ad immortalare l'episodio è stato un cittadino e il video è stato poi pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nelle immagini si vede come il mezzo adibito al trasporto pubblico è fermo in strada sotto alla pioggia. Il conducente ha interrotto la corsa e sta cercando di capire cosa fare. Una macchina parcheggiata male infatti impedisce il passaggio, non permettendogli di fare manovra in maniera corretta. Il conducente dell'auto rischia di essere denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Un video che ha scatenato i commenti degli utenti i quali ironicamente si sono lasciati andare con botta e risposta "ci passa" e "non ci passa". "Ma là ci passa un camion" scrive un utente; "Ci passa un treno in quello spazio" insiste ancora un altro. "Per gli ingegneri che dicono che ci passa, la patente come l'avete presa coi punti della spesa o trovata dentro i pacchetti di patatine? Il problema non è passarci, ma girare in curva" puntualizza un utente. "Ma anche fosse che ci passa, l’autista dell’autobus deve rischiare i danni urtando due macchine?" scrive un altro.

Auto blocca un bus al quartiere Africano, traffico in tilt

Non è raro che a Roma accadano episodi del genere, di auto private lasciate in sosta selvaggia, che impediscono la circolazione, in particolare il passaggio degli autobus, costretti a fermarsi e ad interrompere il servizio, con conseguenti disagi per i passeggeri a bordo e ritardi lungo la linea. Blocchi stradali che oltre a interrompere il pubblico servizio costituiscono un potenziale pericolo per i cittadini stessi, perché a restare in coda oltre ai veicoli privati potrebbero anche essere mezzi di soccorso come ambulanze e vigili del fuoco, rallentando o impedendo gli interventi di soccorso.

È successo la scorsa settimana al quartiere Africano, dove un'auto parcheggiata in curva ha impedito il passaggio di un autobus. Un blocco che ha conseguentemente mandato in tilt il traffico e creato un incolonnamento, nel quale è rimasta ferma anche un'ambulanza.