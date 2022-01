Auto con 5 giovani si ribalta all’Eur: morto 17enne Edoardo Divino, un altro ragazzo in fin di vita Edoardo Divino, originario di Casal Palocco, è morto in un tragico incidente avvenuto in via Acqua Acetosa nella notte tra venerdì e sabato.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Edoardo Divino il giovane di 17 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Ostiense nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, che si trovava su una Fiat Panda insieme ad altri quattro amici, è morto qualche ora dopo l'arrivo in ospedale. Disperati familiari, parenti e amici, che non riescono a darsi pace per quanto accaduto. Ricordato da tutti come un ragazzo molto gentile ed educato, giocava a tennis nell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco di Roma e frequentava un liceo a Casal Palocco. "Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale – scrive la scuola del 17enne in una nota – Una giovane vita spezzata , ma ‘un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda' (Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori".

Edoardo si trovava in macchina con quattro amici su via dell'Acqua Acetosa a Ostiense quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha colpito un palo dell'Acea dopo aver sbandato in curva. La corsa della Fiat Panda è finita contro un albero dopo essersi ribaltata più volte. Uno schianto terribile, sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur. Edoardo è stato portato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Sant'Eugenio insieme a un amico, anche lui gravissimo e in pericolo di vita. Gli altri tre ragazzi a bordo dell'auto, le cui condizioni sono meno gravi, sono stati portati invece al Campus Biomedico di Roma. Esclusa da parte dei giovani l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti: i test eseguiti sulla vittima e sul conducente hanno dato esiti negativi.