Autista aggredito da passeggero alla fermata dell’autobus: portato in ospedale L’uomo ha chiamato i carabinieri, l’aggressore è fuggito subito dopo averlo picchiato. Sotto shock i passeggeri che hanno assistito alla scena.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un autista Cotral è stato aggredito da un passeggero ieri sera intorno alle 22 a Labico, a Roma. L'uomo stava guidando il mezzo in direzione della capitale quando è stato picchiato da uno sconosciuto che stava salendo proprio alla fermata di Labico. Sotto shock l'autista e gli altri passeggeri, che non sono riusciti a bloccare l'aggressore, fuggito immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati dal conducente dell'autobus, che ha sporto denuncia. L'uomo è stato poi portato all'ospedale di Colleferro per le ferite riportate, mentre il servizio è stato sospeso.

Indagini sono in corso per identificare l'uomo che ha aggredito il conducente. I carabinieri hanno ascoltato l'autista del mezzo e i passeggeri che hanno assistito alla scena per raccogliere più elementi possibili. Saranno vagliate anche le telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso la fuga dell'uomo, sparito subito dopo aver picchiato il conducente. Un'aggressione brutale che ha spaventato tutti, anche i passeggeri presenti in quel momento sul Cotral.

Sia la vittima sia i passeggeri si sono molto spaventati quando l'uomo ha aggredito l'autista. Non è ben chiaro cosa sia accaduto e cosa lo abbia fatto scattare, se ci sia stata una discussione in precedenza oppure no. Il tutto si sarebbe consumato in pochissimo tempo, e nessuno è riuscito a fermare l'aggressore prima che riuscisse a fuggire. Da capire se, visto il clamore che sta avendo la vicenda, decida di andare da solo dai carabinieri per spiegare la sua versione dei fatti, o se decida di continuare a nascondersi, sperando di non essere identificato.