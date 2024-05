video suggerito

Aurora boreale a Roma: lo spettacolo incredibile del cielo tinto di fucsia A causa di una tempesta solare che ha colpito la terra, in tutta Italia è stata visibile nella notte l'aurora boreale. Il cielo si è tinto di rosa e viola, dando vita a immagini spettacolari.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Reporter Montesacro

Spettacolo incredibile a Roma, dove la notte tra il 10 e l'11 maggio è stata visibile l'aurora boreale. Non solo la capitale ovviamente: anche nel resto d'Italia il cielo si è tinto di rosa e viola per una tempesta solare geomagnetica di livello 5 che dalla sera di venerdì 10 maggio ha colpito la Terra. È molto probabile, spiegano gli esperti, che questa tempesta si protrarrà per tutto il fine settimana. Non è escluso, quindi, che l'aurora boreale potrà essere visibile ancora.

L'aurora boreale non è un fenomeno comune in Italia. E non si sarebbe verificato se non ci fosse stata una tempesta solare di questa intensità: un livello del genere, infatti, non si verificava dal 2003. Le regioni in cui sarà più visibile sono la Toscana, le Marche, l'Emilia-Romagna e l'Abruzzo ma, come dimostrato anche dalle immagini che in queste ore stanno invadendo i social, l'aurora si è vista in tutta Italia.

L'aurora boreale è un fenomeno ottico provocato dal sole. Si forma quando le particelle solari interagiscono con gli atomi di ossigeno presenti nel campo magnetico terrestre, provocando quella caratteristica colorazione violacea rossastra che stiamo ammirando nelle centinaia di foto scattate nelle ultime ore.

Ad annunciare la tempesta solare è stata la Noaa-National Oceanic and Atmospheric Administration. "Le tempeste geomagnetiche possono avere un impatto sulle infrastrutture nell’orbita terrestre e sulla superficie terrestre, interrompendo potenzialmente le comunicazioni, la rete elettrica, la navigazione, le operazioni radio e satellitari – spiegano in un comunicato -. Le tempeste geomagnetiche possono anche innescare spettacolari manifestazioni di aurora sulla Terra".