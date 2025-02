Attraversa la strada e viene investito: trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli, è grave

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Paura in zona Selva Candida, nel quadrante nord ovest della capitale, dove un uomo è stato investito da un'automobile nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 febbraio 2025, verso mezzogiorno. Non appena avvenuto l'incidente, è scattato immediatamente l'allarme e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del pronto soccorso del 118 che hanno trasportato l'uomo d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli dove è stato accolto con un codice rosso.

Incidente a Selva Candida, investito un uomo: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, quando nella zona di piazza Sabbioneta, a Selva Candida, fra via Garlasco e via Santi Martiri di Selva Candida, un uomo è stato investito. Il pedone, un ottantatreenne, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando c'è stato l'impatto con l'automobile, una Volkswagen Up che lo ha travolto.

Come sta l'ottantatreenne investito dalla Volkswagen Up

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i caschi bianchi del gruppo di Monte Mario che hanno iniziato a gestire la viabilità della zona e che hanno svolto i primi rilievi per cercare di ricostruire l'accaduto. Nel frattempo, oltre a loro, hanno raggiunto il posto anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso immediatamente in carico l'ottantatreenne, trasportandolo a bordo di un'ambulanza diretta al vicino policlinico Agostino Gemelli.

Una volta raggiunta la struttura, i medici e gli infermieri del pronto soccorso sanitario del Gemelli hanno valutato le ferite riportate con un codice rosso: si trova in condizioni gravi.