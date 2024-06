video suggerito

Atterraggio d’emergenza a Ciampino per l’aereo del ministro Crosetto: fumo dal vano bagagli Atterraggio d’emergenza a Ciampino per l’aereo su cui viaggiava il ministro Crosetto. Stando a quanto si apprende, c’era del fumo che proveniva dal vano bagagli. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Ciampino per l'aereo con il quale stata rientrando in Italia il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Stando a quanto si apprende, la manovra d'urgenza si è resa necessaria a causa del fumo che proveniva dal vano bagagli dell'aereo.

Stando a quanto si apprende, tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare. Sono tutti in buone condizioni e, di conseguenza, non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il velivolo, un Falcon 900 dell'Aeronautica militare italiana. A bordo, come detto, c'era il ministro Crosetto insieme al suo staff, di ritorno in Italia dal vertice dei ministri della Nato a Bruxelles.

Indagini in corso per determinare le cause del fumo che, ribadiamo, non ha determinato conseguenze per i passeggeri del volo.

Il ministro Crosetto ha partecipato ieri e oggi al Consiglio atlantico dei ministri della Difesa, che si è tenuto presso il quartier Generale della Nato e a cui ha partecipato anche il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

A margine dell'evento, poco prima di imbarcarsi sul volo per l'Italia, il responsabile della Difesa ha dichiarato: "Abbiamo ribadito la necessita' che la Nato si interessi non soltanto al fronte Est ma anche al fronte Sud. L'Italia ha espresso la sua volonta' affinche' questo interesse trovi un impegno formale durante il prossimo vertice di Washington con la costituzione di un organismo che si occupi dei problemi del fronte sud. E' necessario lavorare oggi per evitare di doverlo fare quando questi problemi, tra qualche anno, diventeranno più gravi".