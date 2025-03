video suggerito

Attenti al lupo, sbranate due capre: il sindaco dirama allerta per i cittadini Il sindaco di un piccolo paese in provincia di Frosinone, Sant'Ambrogio sul Garigliano, ha diramato un avviso di "Allerta per l'Incolumità Pubblica", segnalando la presenza di un lupo nelle vicinanze delle abitazioni del comune, che si trova a 800 metri d'altitudine al confine tra Lazio e Campania.

A cura di Enrico Tata

L'allarme è scattato dopo il ritrovamento di due capre morte, probabilmente azzannate da un lupo. E per questo il sindaco di un piccolo paese in provincia di Frosinone, Sant'Ambrogio sul Garigliano, ha diramato un avviso di "Allerta per l'Incolumità Pubblica", segnalando la presenza di un lupo nelle vicinanze delle abitazioni del comune, che si trova a 800 metri d'altitudine al confine tra Lazio e Campania.

La moglie dell'allevatore delle due pecore uccise, poi, ha segnalato la presenza di un grosso lupo grigio lungo la strada adiacente al cimitero comunale intorno alle sei del mattino. L'animale, inoltre, avrebbe provato a lanciarsi contro la macchina, inseguendola per altro per un lungo tratto di strada. La polizia ha quindi esaminato i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona, che hanno confermato la presenza del lupo tra il cimitero e le abitazioni di via San Pietro. L'amministrazione ha avvisato a sua volta la Asl e i carabinieri, con il sindaco Sergio Messore che ha diramato un avviso in cui invita i cittadini a non recarsi a piedi in via Paradiso, via san Pietro, via Cerasete e via Santa Maria.

Così recita l'avviso firmato dal primo cittadino:

Nell'odierna mattinata è pervenuta segnalazione da parte di un cittadino che ha comunicato di aver rinvenuto in adiacenza alla propria abitazione due capre morte e che dall'esame esterno risultava l'aggressione da parte di un lupo. Ha rappresentato altresi di aver ricevuto comunicazione dalla moglie che intorno alle ore 06.30 nel transitare con la propria autovettura sulla strada adiacente il Cimitero Comunale, un lupo di grossa taglia aveva tentato di avventarsi contro l'auto e di averla inseguita. L'Ufficio di Polizia Locale attraverso la visione del filmato registrato sulla telecamera dell'impianto di videosorveglianza comunale, ha constatato la presenza del lupo di grossa taglia che usciva dall'area adiacente alcune abitazioni presenti nell'area di via San Pietro-Cimitero Comunale e che inseguiva per lungo tratto detta autovettura per poi immettersi in un'area privata. E' stato immediatamente segnalato l'accaduto agli organi di Polizia e alla Asl. Si raccomanda di non transitare a piedi specialmente nelle zone di via Paradiso, via San Pietro, via Cerasete e via Santa Maria e di prestare la massima attenzione all'esterno delle abitazioni. Si invitano i cittadini a segnalare eventuali avvistamenti.