Attacco hacker alla stazione Termini: tabelloni non funzionano, annunci treni fatti col megafono Attacco hacker a Ferrovie Italiane. Alla stazione Termini di Roma i disagi continuano anche oggi e gli annunci per le partenze dei treni vengono fatti con il megafono.

A cura di Enrico Tata

Ieri l'infrastruttura tecnologica di Ferrovie dello Stato è stata attaccata dagli hacker e questo ha causato disagi in tutte le stazioni italiane e anche alla stazione Termini. "Allo stato attuale non sussistono elementi che consentano di risalire all'origine e alla nazionalità dell'attacco informatico. Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (Cnaipic) della Polizia Postale è impegnato a condurre tutti gli adeguati controlli e verifiche su quanto accaduto oggi", si leggeva ieri in una nota di Ferrovie Italiane. Il Gruppo FS Italiane ha comunicato di non aver ricevuto richieste di riscatto dopo l'attacco hacker. Come era già avvenuto con l'infrastruttura della Regione Lazio qualche mese fa, l'attacco sarebbe stato realizzato attraverso un virus ransomware introdotto da uno degli account degli amministratori del sistema di Ferrovie.

Alla stazione Termini di Roma i disagi continuano anche oggi: il tabellone delle partenze e degli arrivi, infatti, risulta irraggiungibile e non funzionante. Per questo gli annunci delle partenze, con il relativo binario, vengono fatti con un megafono dal personale della stazione romana (come si vede in questo video).

Secondo il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, intervistato dal Corriere della Sera, "ci troviamo di fronte a un attacco hacker simile ad altri che hanno colpito aziende e infrastrutture anche in Italia negli ultimi tempi. L'Agenzia è nata proprio per aumentare la loro capacita' di resilienza, soprattutto quando a essere colpiti sono attori rilevanti, come le Ferrovie".