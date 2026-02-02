Attaccato hacker alla Sapienza: sito oscurato, task force per la sicurezza al lavoro

La Sapienza di Roma è vittima di un attacco informatico: bloccati sito e portale per la prenotazione degli esami. Tecnici dell’ateneo e dell’Acn al lavoro.

Università La Sapienza di Roma.

L'università La Sapienza di Roma è stata vittima di un attacco hacker. Come notato da molti studenti e docenti, lunedì 2 febbraio 2026 il sito dell'ateneo risulta irraggiungibile. Allo stesso modo anche il portale Infostud, utilizzato per prenotare esami, gestire i pagamenti e tutti gli altri aspetti della carriera accademica. Per risolvere il problema e valutare i danni è entrato in azione anche il personale dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

Al lavoro tecnici dell'università e dell'Agenzia per la Cybersicurezza

"L’infrastruttura informatica della Sapienza è stata oggetto di un attacco informatico", scrive in una nota stampa l'università. "In via precauzionale, e al fine di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l'immediato blocco dei sistemi di rete. Attualmente, una task force tecnica è al lavoro per analizzare l'estensione dell'incidente e avviare le procedure di bonifica e ripristino graduale dell'infrastruttura anche facendo affidamento sui sistemi di backup che non sono stati interessati nell’incidente", aggiunge la nota.

Oltre agli esperti interni all'ateneo, nelle "operazioni di bonifica" sono stati coinvolti anche gli informatici dell'Agenzia Cybersicurezza Nazionale istituita nel 2021.

Sito irraggiungibile per la prenotazione di esami

L'impossibilità di accedere ai sistemi informatici per effettuare prenotazioni è stata segnalata sui social da vari studenti e associazioni già alle prime ore di lunedì 2 febbraio. "L'Amministrazione dell'Ateneo sta operando per mitigare gli effetti del blocco e garantire la riattivazione dei servizi essenziali nel minor tempo possibile", conclude la nota.