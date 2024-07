video suggerito

Assume cocaina e si schianta in moto contro due auto: muore l'amico, giovane denunciato per omicidio Un ragazzo è morto dopo che l'amico ha perso il controllo della moto in via Roma, nel comune di Selci Sabino. I carabinieri lo hanno denunciato per omicidio stradale dopo essere risultato positivo al drug test.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Poggio Mirteto hanno denunciato un ragazzo per omicidio stradale. Il giovane, che era alla guida di una moto, è risultato positivo ai test antidroga effettuati di prassi dopo l'incidente. Secondo quanto emerso dagli esami, si era messo alla guida dopo aver assunto cocaina e cannabinoidi. Nel sinistro è morto un suo amico, che si trovava al posto del passeggero della moto guidata da lui.

L'incidente è avvenuto domenica 26 giugno a via Roma, nel comune di Selci Sabino. Per cause che non sono ancora del tutto chiarite, la moto Honda sulla quale viaggiavano i due ragazzi di 26 e 29 anni si è scontrata prima con due macchine che procedevano sulla stessa strada, e poi è finita contro un veicolo in sosta. Per il passeggero della moto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. I soccorsi sono stati immediati, con gli operatori sanitari che hanno tentato di tutto per rianimarlo e salvargli la vita. Le ferite riportate però erano troppo gravi e gli sono state fatali. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della moro è stato portato in ospedale al Policlinico Gemelli di Roma, non in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso, e hanno avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. I mezzi sono stati sequestrati, e i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti ai consueti test per verificare se avessero assunto alcol e droghe. Proprio a quest'ultimo è risultato positivo il conducente della moto e amico del ragazzo deceduto. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.