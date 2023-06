“Aspetti, l’aiuto a pulirsi” e gli ruba un Rolex da 30mila euro Sono stati rintracciati e sono finiti in carcere due uomini indiziati di aver rubato un Rolex da 30mila euro a un passante.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno rubato un Rolex dal valore di 30mila euro a un passante. Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma hanno fermato due uomini ritenuti presunti responsabili di aver portato via dal polso della vittima l'orologio di lusso. Si tratta di un cinquantatreenne e di un trentasettenne nati in Algeria. Nei confronti di tutti e due la Procura della Repubblica ha emesso un fermo di indiziato di delitto, per il reato di furto aggravato. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta del pubblico ministero ha convalidato l'arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere.

Il furto con una scusa: "Aspetti l'aiuto a pulirsi"

Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato e dalla Procura. L'episodio risale allo scorso maggio, quando i due complici hanno fermato il passante in strada con una sccusa: "Aspetti l'aiuto a pulirsi" gli ha detto uno dei due indagati. L'uomo si stava infatti togliendo da dosso un liquido che lo aveva sporcato inavvertitamente. Nel mentre però gli ha rubato il costoso orologio dandosela a gambe e salendo su un'auto alla guida della quale c'era il complice, pronto per la fuga.

Rintracciati in un Camping sull'Aurelia

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 e acquisite le informazioni necessarie dalla vittima, gli agenti sono risaliti all'identità dei due ladri e li hanno rintracciati in un Camping sull’Aurelia. Trovati e perquisiti, avevano con loro più di duemila euro in contanti, di un borsello di valore e di un prezioso orologio, di oltre 10mila euro.