Arturo accoltellato per 20 euro alla Stazione Termini: è ancora in pericolo di vita È ancora gravissimo e in prognosi riservata Arturo Luca Battisti, il 46enne accoltellato alla stazione Termini. Decisive saranno le prossime ore.

A cura di Alessia Rabbai

Arturo Luca Battisti

Lotta ancora tra la vita e la morte Arturo Luca Battisti, il quarantaseinenne milanese che è stato accoltellato ad un fianco alla stazione Termini domenica scorsa 5 febbraio. Dall'ospedale stamattina fanno sapere che le condizioni cliniche del paziente permangono critiche e la prognosi rimane riservata. Arturo ha trascorso la notte nel letto del reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Policlinico Umberto I, dove si trova ricoverato da giorni. I medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per intervenire sulle ferite d'arma da taglio e le sue condizioni di salute sono gravissime. Ha passato la notte, decisive sulla sua ripresa saranno le prossime ore, tuttavia i sanitari che lo hanno in cura non si pronunciano ancora sull'esito dell'operazione.

La vicenda ha un precedente recente, il 31 dicembre scorso sempre alla stazione Termini c'è stato un altro accoltellamento: una turista ventiquattrenne è stata ferita gravemente da un coetaneo ed è finita in ospedale. L'aggressore è stato rintracciato il 3 gennaio scorso da una coppia di carabinieri liberi dal servizio. Il sindaco Roberto Gualtieri appreso l'accaduto ha comunicato di aver sentito il prefetto Bruno Frattasi e che nei prossimi giorni ci sarà una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Tre arresti per tentato omicidio

Arturo al momento dell'accaduto era giunto a Roma per lavoro e si trovava in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione, principale snodo della Capitale e da un noto fast food della zona, quando tre persone lo hanno accerchiato per mettere a segno una rapina. Hanno cercato di portargli via quanto di valore aveva con sé, lo smartphone e venti euro. Arturo però ha opposto resistenza ed è stato colpito con diversi fendenti. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce, lui ha tentato di rincorrerli, ma si è accasciato a terra a causa delle gravi ferite riportate.

Il personale sanitario giunto sul posto lo ha poi soccorso e trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso in condizioni disperate. Gli agenti del commissariato Viminale, dopo aver vagliato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della stazione e aver ascoltato alcuni testimoni, sono riusciti a risalire all'identità dei presunti aggressori. Sono persone che frequentano abitualmente la stazione Termini, arrestate e portate in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.