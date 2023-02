Uomo accoltellato a Termini in prognosi riservata: 3 arresti per tentato omicidio I poliziotti hanno arrestato tre persone per tentato omicidio sull’accoltellamento di un uomo a Termini, in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbero accoltellato un uomo di quarantasei anni alla stazione Termini di Roma a seguito di una rapina. Da quanto si apprende si tratta di tre uomoni che frequentano abitualmente l'area circostante alla stazione. A far scattare le manette i poliziotti del commissariato Viminale. L'uomo vittima dell'aggressione, un milanese, ora si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata. I fatti risalgono a domenica scorsa 6 febbraio e si sono verificati nel principale snodo ferroviario e metropolitano della città.

Subito dopo il ferimento sono scattate le indagini coordinate dalla Procura ed è stata caccia all'uomo. I poliziotti hanno ascoltato alcune persone e passato al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di zona, per capire se avessero ripreso la scena di violenza o gli aggressori in fuga. Dopo alcuni giorni di ricerche i presunti autori dell'accoltellamento sono stati individuati e portati in carcere. Ora dovranno rispondere delle accuse a proprio carico davanti all'autorità giudiziaria.

L'uomo accoltellato lotta tra la vita e la morte

Secondo le informazioni apprese l'uomo si trovava in strada quando è stato aggredito da alcune persone, che hanno cercato di portargli via gli oggetti di valore che aveva con sé. Lo hanno accoltellato, ferendolo gravemente con alcuni fendenti, per poi scappare e far perdere le proprie tracce. Nel frattempo l'uomo è finito a terra, fino a quando non è stato soccorso dal personale sanitario.

Arrivati sul posto i paramedici lo hanno preso in carico e trasportato in ambulanza con urgenza in ospedale. Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici che sono intervenuti sulle ferite d'arma da taglio. Le sue condizioni di salute sono molto gravi e si trova in prognosi riservata. I medici al momento non si pronunciano sull'esito del loro intervento.

Ragazza accoltellata a Termini

L'accoltellamento di domenica scorsa fa ripensare a quello avvenuto il 31 dicembre del 2022, sempre alla stazione Termini. In quel frangente a rimanere gravemente ferita è stata una ragazza di ventiquattro anni, una turista israeliana, che è finita in ospedale, che ha riportato lesioni al fegato e ad un polmone. Ad aggredirla sarebbe stato un suo coetaneo nei confronti del quale è stato chiesto il giudizio immediato per tentato omicidio e porto illegale di armi. In fuga, è stato poi rintracciato e fermato la sera del 3 gennaio da una coppia di carabinieri liberi dal servizio.