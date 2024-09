video suggerito

Omicidio a Roma, uomo muore accoltellato dopo una lite fuori ad un bar: fermato un 36enne I poliziotti hanno fermato un 36enne per omicidio, avrebbe accoltellato e ucciso un uomo di 28 anni all'esterno di un bar in via Cavour a Roma ieri sera. La vittima è morta in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia al centro di Roma, dove nella tarda serata di ieri un uomo di ventotto anni è morto, rimasto vittima di un accoltellamento, dopo una lite. I fatti risalgono a domenica 8 settembre e sono avvenuti all'esterno di un esercizio commerciale in via Camillo Benso Conte di Cavour. Per la vittima, un ventottenne del Perù, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, nonostante il veloce intervento del personale sanitario, è deceduta dopo il trasporto in ospedale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che ha fermato per l'omicidio un trentaseienne di origini peruviane, che dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all'Autorità giudiziaria.

L'uomo di 28 anni è stato accoltellato a morte dopo una lite

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è accaduto il drammatico episodio erano circa le ore 23.54. Alcuni passanti hanno trovato un uomo riverso a terra privo di sensi in una pozza di sangue. Subito hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza e delle forze dell'ordine. Sul posto è giunto il personale sanitario a sirene spiegate, i paramedici hanno preso in carico l'uomo e l'hanno trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I per le cure del caso. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato ai medici, che sono intervenuti sulle ferite d'arma da taglio riportate, sei coltellate alla schiena. Non sono purtroppo riusciti a salvarlo, perché le lesioni erano troppo gravi e l'uomo è deceduto.

Fermato l'aggressore con l'arma del delitto

Sul luogo del ferimento sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Viminale, che hanno ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell'accaduto. Hanno raccontato di aver visto intorno alle ore 23.40 due uomini litigare all'esterno di un bar e che uno dei due ha colpito ripetutamente l'altro con un coltello. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce e hanno trovato il presunto autore del ferimento davanti ad un bar. Aveva con sé ancora l'arma del delitto e alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsene, senza riuscirci. Lo hanno fermato e portato in Commissariato, per gli accertamenti di rito