Uomo accoltellato in casa all'addome in zona Tiburtina: trasportato in codice rosso all'Umberto I Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi mentre si trovava in casa, in una traversa di via Tiburtina. Trasportato d'urgenza in ospedale, è gravissimo.

A cura di Beatrice Tominic

Le automobili dei carabinieri lungo la via in cui è avvenuta l'aggressione.

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, in un appartamento di via Renato Simoni, una traversa di via Tiburtina. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati immediatamente i carabinieri e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale d'urgenza. "Prima ho visto le automobili dei carabinieri, poi una folla di gente ha iniziato a dire che una persona era stata accoltellata", ha raccontato a Fanpage.it che stava rientrando a casa dal lavoro al momento dei fatti.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, a Roma, in zona Tiburtina. È da qui che, in una traversa della grande arteria stradale, al civico 24 di via Renato Simoni, è scattato l'allarme. Almeno quattro le gazzelle dei carabinieri intervenuti sul posto. I militari della caserma di piazza Dante sono arrivate immediatamente e si sono fatti strada fino all'abitazione in cui si trovava l'uomo gravemente ferito. Con loro gli operatori del personale sanitario che lo hanno trasportato in ospedale.

L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'Umberto I, in codice rosso. Le sue condizioni, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sono ancora molto critiche ma stabili.

Le indagini in corso

Nel frattempo i militari hanno aperto le indagini sul caso. Secondo le prime informazioni raccolte, ad accoltellare l'uomo all'addome sarebbe stata una donna, forse una convivente. I due sarebbero legati da un rapporto di parentela o affetto. Il movente del gesto, stando alle prime testimonianze, sarebbe da ricercare nella casa: sembra che i due avessero dei problemi con l'appartamento in cui si trovavano, che sarebbe stato occupato abusivamente.