Martellate e coltellate al cugino al mercato ortofrutticolo: 29enne arrestato per tentato omicidio

A cura di Natascia Grbic

Ha tentato di uccidere il cugino, prima prendendolo a martellate, e poi ferendolo più volte con un coltello. Tragedia sfiorata ieri mattina al Mercato ortofrutticolo di Fondi, in provincia di Latina, dove un 29enne ha colpito a più riprese il cugino, cercando anche di sgozzarlo. Il responsabile dell'aggressione è stato arrestato dalla polizia, mentre la vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La prognosi, per il momento, è riservata.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. Secondo una prima ricostruzione, il rapporto tra i due cugini non era buono. Avevano già discusso varie volte e c'erano diversi attriti, scoppiati poi martedì mattina nel mercato di viale Piemonte mentre entrambi stavano lavorando. Verso le 11.30, l'ennesima lite. Solo che stavolta non si sono sentite solo le urla della discussione, ma anche quelle di dolore: il più grande dei due ha afferrato un martello e ha cominciato a colpire il cugino, per poi cambiare arma e accanirsi su di lui con un coltello. Tantissimi i fendenti, che hanno quasi ucciso il 26enne, soccorso dalle persone che in quel momento si trovavano al mercato e che hanno lanciato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente portato il ferito in ospedale, ricoverato in gravi condizioni.

Il 29enne responsabile dell'aggressione è scappato. La sua fuga però non è durata a lungo: pattuglie di polizia e carabinieri lo hanno rintracciato poco distante e arrestato. Deve rispondere di tentato omicidio. Adesso si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nonostante la gravità delle ferite, il 26enne non è in pericolo di vita.