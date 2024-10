video suggerito

Arrivano sei nuove aree pedonali nel centro storico: ecco dove saranno Portico d'Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca ospiteranno sei isole ambientali. La Giunta capitaolina ha annunciato interventi di pedonalizzazione e riqualificazione del centro storico, per la tutela e il benessere dei cittadini.

A cura di Alessia Rabbai

Sei nuove aree pedonali nel centro storico di Roma, per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la salute dei cittadini. Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca ospiteranno sei isole ambientali. La Giunta di Roma Capitale ha approvato il Piano Particolareggiato di Traffico ‘Centro Storico', identificando le aree, mettendo nero su bianco tutta una serie d'interventi necessari per attrezzarle con una veste e una funzionalità nuove.

A commentare la delibera approvata è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, spiegando che "si inserisce all’interno del quadro complessivo dei provvedimenti volti a rendere le strade di Roma più sicure e a restituire lo spazio fisico alle persone, togliendolo alle automobili. Questi interventi sono ancora più necessarie in centro storico e nell’Ansa Barocca, in un contesto urbano delicato, di grande pregio storico e architettonico, caratterizzato da un enorme flusso pedonale incompatibile con la sosta e il transito delle autovetture. Le isole ambientali aiuteranno non solo a migliorare la sicurezza delle cosiddette utenze deboli, ma anche a recuperare la vivibilità degli spazi urbani, a promuovere la mobilità dolce e attiva, migliorando la salute dei cittadini, e a ridurre l’inquinamento ambientale in tutte le sue forme".

Come cambia il centro storico di Roma

I cambiamenti nel centro storico di Roma nello specifico riguarderanno la pedonalizzaziuone di alcune strade, modifiche allo schema della circolazione stradale interventi di riqualificazione, messa in sicurezza di spazi e percorsi pedonali, porte di accesso all’isola ambientale, messa in sicurezza dei principali attraversamenti.

La Giunta di Roma Capitale con la stessa delibera ha apporvato i progetti di fattibilità tecnico economica per le prime pedonalizzazioni, che riguardano via del Portico d'Ottavia, via dei Banchi Nuovi, via del Governo Vecchio-piazza Pasquino e via Giulia.

I provvedimenti in programma, spiega il Campidoglio, sono una risposta al piano delle isole ambientali contenuto nel Pums – Piano urbano della mobilità sostenibile – e del lavoro portato avanti dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità, di studio e analisi del territorio del centro storico. Lo scopo è realizzare una serie di interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e in generale di tutela degli utenti deboli e di sviluppo delle piste ciclabili e delle aree pedonali, per incentivare i cittadini a spostarsi anche a piedi e in bicicletta.