Arrestato un ragazzo di 22 anni a Roma: nascondeva droga e contanti nel cruscotto dell’auto Il 22enne, arrestato dai poliziotti del Commissariato Tor Carbone in via Condofuri a Roma, nascondeva 86 involucri contenenti circa 34 grammi tra cocaina e crack e soldi contanti, occultati attentamente sotto la plancia del cruscotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Sono state sei le persone arrestate nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una di queste, fermata dai poliziotti del Commissariato Tor Carbone in via Condofuri a Roma, nascondeva 86 involucri contenenti circa 34 grammi tra cocaina e crack e soldi contanti, occultati attentamente sotto la plancia del cruscotto. Il giovane, 22 anni, è stato inoltre trovato in possesso di altri 1215 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e occultati in camera da letto: è stato arrestato dagli agenti intervenuti.

Ma non solo. Gli agenti del Commissariato Colombo, durante un mirato servizio di osservazione in via Vannucci a Guidonia, hanno arrestato altri due uomini, 21 e 44 anni, per poi scoprire che i due pubblicizzavano la propria attività su un noto canale di messaggistica online, fissando appuntamenti con i propri “clienti” nei pressi di un’abitazione in via Vannucci. Qui i poliziotti hanno trovato 2 kg e mezzo di marijuana, 600 grammi di hashish, 200 euro e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Gli stessi agenti del IX Distretto, infine, nei pressi di via Fenoglio e via Drigo hanno arrestato anche un 45enne. I poliziotti hanno notato un uomo che, ha prelevato un involucro dalle aiuole nelle vicinanze per poi cederlo ad una persona in cambio di una banconota. Gli operanti, alla vista della cessione, sono intervenuti bloccando l’uomo, un 45enne italiano, trovandolo in possesso di 170 euro e rinvenendo, tra le aiuole, 15 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi.