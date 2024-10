Armando morto in uno scontro frontale a Latina, perse i figli anni fa in due incidenti

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Armando Puoti

Armando Puoti, ottantuno anni, è una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel Comune di San Cosma e Damiano, in provincia di Latina lo scorso sabato 19 ottobre. Armando ha perso i suoi due figli Arcangelo e Guido anni fa, anche loro vittime di incidenti stradali. I funerali di Armando verranno celebrati oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15 nella parrocchia di Maria Santissima Immacolata a Scauri. Insieme a Massimiliano Tirimbò, cinquantadue anni, ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto. Oltre ai due conducenti, deceduti entrambi, è rimasto ferito un quindicenne, figlio di Tirimbò, soccorso con l'eliambulanza e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, che non rischia fortunatamente di morire.

I figli di Armando Puoti morti in due incidenti anni fa

Armando Puoti come riporta Il Messaggero, ha perso i suoi due figli in incidenti avvenuti anni fa. Arcangelo è deceduto in un sinistro che si è verificato nel Nord Italia, successivamente è stata la volta di Guido, anch'egli deceduto in un sinistro all'età di sedici anni lungo la strada provinciale per Castelforte. Due lutti che hanno segnato profondamente la vita di Armando.

L'incidente in cui sono morti Armando Puoti e Massimiliano Tirimbò

Il sinistro in cui sono morti Armando Puoti e Massimiliano Tirimbò risale alla mattinata di sabato scorso 19 ottobre e si è verificato lungo via Ex Ferrovia. Era circa mezzogiorno, Armando guidava la sua Audi A4 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato frontalmente con la Fiat Panda condotta da Massimiliano Tirimbò, all'altezza dell'incrocio con via Cisterna. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.