Scontro frontale a Latina, muoiono due uomini: gravissimo un bambino elitrasportato a Roma Schianto terribile nel Pontino, nel comune di Santi Cosma e Damiano avvenuto nella mattinata di oggi. Morti nell’impatto due uomini, in condizioni critiche un bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un incidente mortale fra due automobili è avvenuto nella provincia pontina nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre 2024. I due veicoli si sono scontrati all'altezza del comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il bilancio dello scontro è di due morti e un bambino ferito. Accertamenti in corso nel luogo dell'incidente.

Frontale a Latina, muoiono due uomini: grave un bambino

Paura questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano dove si è verificato un incidente. Il terribile scontro è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre 2024, quando due automobili si sono scontrate frontalmente.

Le due vetture si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio nell'impatto i due uomini al volante delle due auto. Entrambi hanno perso la vita sul colpo. Si tratta di un uomo di 52 anni e un anziano di 81 anni che si trovavano al volante delle automobili: hanno perso la vita subito dopo l'impatto.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e la polizia locale del luogo per i rilievi dell'incidente e per la gestione della viabilità nella zona. Oltre a loro anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi e la messa in sicurezza della zona e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati sul bambino rimasto ferito nello scontro.

Una volta raggiunti i due uomini alla guida, invece, hanno capito in breve tempo che per loro non c'era più niente da fare: sono morti nell'impatto e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Come sta il bimbo gravemente ferito nell'incidente frontale

Rimasto gravemente ferito nello scontro, invece, un bambino che si trovava in una delle due automobili rimaste coinvolte nello scontro. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e, viste le condizioni critiche in cui si trovava, trasportato in eliambulanza in un ospedale romano. Si trova ancora in condizioni gravi: attualmente è in prognosi riservata. Meno di una settimana fa, nella stessa zona, ha perso la vita un altro automobilista: si chiamava Gino Parente.