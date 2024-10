video suggerito

Terribile incidente frontale a Frosinone, schianto fra due auto: un morto e un ferito grave Paura nel Frusinate, al confine con la provincia pontina, dove due automobili si sono scontrate questa mattina: un uomo morto sul colpo, ferito gravemente un 35enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Schianto fra due automobili nella mattinata di domenica 13 ottobre 2024. Il terribile incidente è avvenuto nel Frusinate, al confine con la provincia pontina, dove due automobili si sono scontrate frontalmente, nel territorio di Coreno Ausonio a pochi passi dal comune Santi Cosma e Damiano. Lo schianto si è verificato lungo la strada provinciale Ausense, che collega i due capoluoghi di provincia. Le due automobili stavano viaggiando in direzione opposta quando c'è stato l'impatto, violentissimo. Il bilancio è di una vittima, morta sul colpo e di un ferito grave, trasportato d'urgenza in ospedale.

Tragico frontale nel Frusinate: la dinamica dello scontro

Le due automobili stavano viaggiano in direzione opposta, quando si sono scontrate in un violento impatto frontale. Lo scontro è stato violentissimo. Alla guida di una delle due auto, una Fiat Grande Punto, si trovava un uomo di 66 anni, mentre al volante dell'altra, una Chevrolet Captiva c'era un trentacinquenne. Ad avere la peggio, il primo, che è morto sul colpo. Trasportato d'urgenza in ospedale il trentacinquenne.

Schianto fra Frosinone e Latina: un morto e un ferito grave

Dopo lo schianto, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivati in breve tempo i carabinieri di Ausonia e il nucleo operativo radiomobile di Pontecorvo. Oltre a loro, anche i vigili del fuoco di Castelforte e i mezzi dell'Ares di Formia. Sono stati proprio gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il sessantaseienne, di Coreno. Per lui non hanno potuto fare altro accertare il decesso: è morto sul colpo. Hanno preso, invece, in carico il trentacinquenne, trasportandolo alpronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia d'urgenza. Lì è stato accolto con un codice rosso.