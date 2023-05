Aprilia, picchiano la compagna di scuola 14enne fino a mandarla in ospedale: denunciate L’hanno colpita ripetutamente in tre davanti alla scuola al termine delle lezioni fino a mandarla al pronto soccorso: è successo ad Aprilia lunedì scorso. Il giorno stesso è stata sporta denuncia.

A cura di Beatrice Tominic

L'hanno aggredita in tre all'uscita di scuola. È successo all'istituto superiore Antonio Meucci di Aprilia, comune in provincia di Latina, dove le tre hanno aggredito una loro compagna di scuola di appena 14 anni picchiandola così forte da mandarla in ospedale. Una volta arrivati al pronto soccorsi i medici e gli infermieri l'hanno presa in cura e, al termine, della visita, è stata dimessa con sette giorni di prognosi a causa di alcune contusioni. A causa di quanto avvenuto, però, i genitori della minorenne hanno deciso di segnalare quanto accaduto alle autorità e sporgere denuncia nei confronti delle ragazze che l'hanno aggredita. A seguito della denuncia, sono iniziate le verifiche: sul caso stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia.

Cosa è successo: la rissa davanti a scuola

La rissa sarebbe scoppiata nella stessa giornata in cui è stata presentata la denuncia, lunedì scorso, 8 maggio, dopo una giornata di scuola. Il gruppo si sarebbe schierato contro la quattordicenne: i rapporti fra loro erano ostili da tempo e sarebbe bastata una parola di troppo a far scattare la violenza. Le tre l'hanno picchiata, colpendola più volte tanto che la ragazza è stata costretta a farsi medicare le ferite, contusioni sparse su tutto il corpo, al pronto soccorso della Casa di Cure "Città di Aprilia", a poco più di due chilometri da via del Carroceto, dove si trova la scuola davanti alla quale la ragazzina è stata assalita. Come riporta Latina Oggi, l'episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine anche dalla preside dell'istituto, la professoressa Laura De Angelis.