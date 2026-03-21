Costringe la compagna a fare sesso estremo e la picchia fino a farla svenire: imprenditore a processo

Ha preteso sesso estremo dalla compagna e al suo rifiuto l’ha picchiata fino a farla svenire: un imprenditore 40enne è a processo per violenza sessuale e maltrattamenti.

Immagien di repertorio (iStock)

Dovrà rispondere di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della compagna un imprenditore quarantenne di Frosinone finito a processo. La vittima è una donna di trentacinque anni, con la quale aveva una relazione, costretta a fare sesso estremo in hotel durante una loro vancaza in Umbria, massacrata di botte e chiusa a chiave in una stanza. L’imputato, difeso dal suo avvocato, ha respinto le accuse che gli sono state rivolte, spiegando che sarebbero tutte situazioni inventate dalla ex, la quale si vorrebbe vendicare del fatto che sia stato proprio lui a chiudere la loro relazione. Sarà il processo a portare alla luce la verità sulla vicenda.

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine come riporta Il Messaggero il quarantenne e la ex compagna trentacinquenne sono stati insieme per qualche anno. La donna ha spiegato agli inquirenti che la loro è stata una relazione fatta di abusi da parte di lui, che l'avrebbe costretta nel tempo ad avere rapporti sessuali anche contro la sua volontà e molto violenti. Come il sesso estremo che le aveva chiesto mentre erano in vacanza in Umbria, un episodio durante il quale ha spiegato di aver pensato veramente che sarebbe morta.

In quel frangente, uno degi momenti più gravi, al rifiuto di lei l'avrebbe aggredita, massacrandola di botte con schiaffi e pugni, fino a farla svenire. L'avrebbe poi chiusa a chiave dentro a una stanza. La donna sarebbe riuscita a scappare e a mettersi in salvo in un momento di distrazione del compagno. Così lo ha denunciato e sono partite le indagini che hanno portato al processo. Ora l'imprenditore dovrà rispondere di violenza sessuale e maltrattamenti.