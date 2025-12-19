Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda “lista stupri”: stavolta l’elenco è con i nomi delle prof

A sinistra la prima lista stupri al Giulio Cesare, a destra la denuncia dei rappresentanti d’istituto.

Una "lista stupri" con nove nomi di studenti e studentesse al liceo Giulio Cesare. Una lista simile al liceo Carducci. E adesso l'ennesimo elenco, stavolta nuovamente nel primo liceo. Ma al posto dei nomi di compagni e compagne di scuola ci sono quelli delle docenti. È quanto denunciato dai rappresentati d'istituto nelle scorse ore dopo il ritrovamento di una lista simile alla precedente trovata all'indomani della serata disco organizzata il 17 dicembre, nel corso dell'occupazione della scuola. Occupazione che, come riportato da Fanpage.it, ha spaccato in due il liceo e dalla quale il collettivo che ha denunciato la prima lista, lo Zero Alibi, si è totalmente dissociato.

Una nuova "lista stupri" al liceo Giulio Cesare

Il modus operandi è lo stesso della prima lista. Scritta sul muro, "lista stupri". Ma l'elenco è più breve e le voci, scese a due, riportano il nome di due professoresse. La breve lista, ritrovata dopo la serata di mercoledì, sarebbe stata redatta nel corso dell'occupazione chiamata, stando a quanto comunicato da chi l'ha organizzata, proprio come segno di protesta alla prima "lista stupri".

La lista degli stupri al Lliceo Giulio Cesare di Roma

La denuncia dei rappresentanti d'istituto

"Un'ulteriore scritta deplorevole è comparsa nell’anticamera del primo piano – si legge bianco su nero in una storia pubblicata su Instagram ieri sera dai quattro rappresentanti d'istituto del liceo – Recitava "Lista stupri". Seguivano i nomi di due professoresse", hanno spiegato per primi non appena hanno appreso dei fatti.

"La comunità studentesca, ancora una volta, si ritrova indignata di fronte a fatti di questo tipo ed è costretta a denunciare un accaduto che mai avrebbe pensato di poter rivivere – sottolineano poi – Quanto accaduto è ancora più grave, più inquietante e più inaccettabile proprio perché non è la prima volta. È già avvenuto che chi ha compiuto questo gesto lo ha fatto con piena consapevolezza, ignorando deliberatamente una denuncia già avvenuta, un’indignazione collettiva espressa e un percorso di sensibilizzazione che avrebbe dovuto impedire il ripetersi di ciò".

Il sit–in dopo la scoperta della lista stupri.

Seconda lista stupri al liceo Giulio Cesare: "Gesto che non può e non deve essere ignorato"

Dalla prima lista non è ancora trascorso un mese pieno, ma, come precisano gli stessi rappresentanti d'istituto, appena 21 giorni. Appresi i fatti, sono scattate le denunce e la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione a delinquere. Non è escluso che questa seconda lista possa essere aggiunta agli elementi del fascicolo.

"Il ripetersi di simili azioni dimostra che questi comportamenti non siano episodi isolati, bensì segnali di un problema più profondo che non può e non deve essere ignorato – continuano, prima di concludere – Questo ci fa aprire gli occhi, ancor di più, sul fatto che ci siano ancora individui bisognosi di sensibilizzazione, assistenza e guida di questo genere. Riteniamo fondamentale che tali accadimenti vengano presi sul serio e affrontati con la dovuta attenzione, affinché la scuola torni a essere uno spazio sicuro, inclusivo e rispettoso per tutte e tutti".